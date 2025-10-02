W każdym obiektu szkolnym na zewnątrz lub w obrębie

By kontrahent przychodzący do punktu sprzedaży nie wyszedł z niego od razu, a zatrzymał się w nim na dłużej, rozejrzał się w nim i w ostateczności dokonał zakupów, musi być czymś ośmielony. Na pewno do zachęcenia przypuszczalnego nabywcy przyczynia się urządzenie i wystój wnętrza sklepowego. Wyposażenie sklepów jest niezmiernie istotne. Kontrahent ma obowiązek poczuć się w nim odpowiednio. Najważniejsze są meble sklepowe, regały, stojaki odzieżowe, a wobec tego miejsca- gdzie rozłożony jest towar i meble dodatkowe, takie jak lada, biurko czy stolik. Kontrahent zwraca uwagę na takie produkty, które są najlepiej wyeksponowane. Należy w związku z tym przyciągać wzrok konsumenta i wykładając towar należycie go wyeksponować. Do tego celu bardzo pomocnymi elementami wyposażenia sklepu mogą okazać się szklane gabloty – http://www.batr.com.pl, najodpowiedniej podświetlone. W przypadku sklepów odzieżowych potrzebnymi szczegółami wyposażenia są manekiny, torsy, czy różnorodnego typu ekspozytory, na których poprawnie upięte ubrania będą niewątpliwie zwracać uwagę kontrahentów. W wyposażeniu sklepów odzieżowych niezbędnym elementem są też przymierzalnie.

