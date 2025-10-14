Nieomalże wszyscy ludzie zapytani o swoje zainteresowania słusznym

Na całym świecie istnieje dużo bogatych odmian rozrywki i humoru. Choć są to rozmaite formy, to zawsze mają jeden cel. Celem jest, aby publiczność po tych odmianach rozrywki miała uśmiech na twarzach i miała poprawniejszy humor. Jedną z znanych odmian rozrywki jest kabaret. Jest to artystyczne widowisko, na jakim występuje kabaretowa grupa. Przedstawia swoje numery, niejednokrotnie parodiujące otaczające nas wydarzenia oraz rzeczywistość. Inną z form rozrywki, są dowcipy i kawały. Są to krótkie opowiastki, jakie mają na celu doprowadzić słuchacza do śmiechu. Przeważnie optymalne kawały przenoszone są drogą pantoflową, znajomy opowiada znajomemu i tak dalej, i dalej – przetestuj śmieszne. Telewizja oferuję nam formy humoru pod kreacją komedii. Są to filmy, zwykle fabularne, choć dziś w dobie komputerowej technologii powstaje dużo animowanych. Scenariusz jest zapisany w taki sposób, że zawiera dużo śmiesznych gagów i zaskakujących zwrotów akcji. W związku z tym gdy jest nam smutno oraz potrzebujemy ulepszenia humoru to na milion procent, któraś forma rozrywki poprawi nam samopoczucie.

