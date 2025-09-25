Cząstka klientów odnosi się ze znacznym dystansem do używanych mebli

Nawet w markowych sklepach wolno spotkać przeceny. Dotyczy to w szczególności kompletów mebli z poprzednich sezonów. Dla klienta, który w tej branży nie podąża za modą najbezpieczniej nie będzie to miało najmniejszego znaczenia. Należałoby w następstwie tego odwiedzić taki sklep i spytać o artykuły z wcześniejszego katalogu. Ma prawo się okazać, że kupimy atrakcyjnych towar o wysokiej jakości po niższej cenie. Obniżki cenowe dotyczą też towarów powystawowych. Przez okres promocji i dystrybucji odnajdują się one na wystawie, gdzie narażone są na ostre promienie słoneczne, czy też również ciągły kontakt z kontrahentami. Towary takie wyprzedawane są w następnej kolejności za tylko połowę ceny. Niestety przeważnie widać na nich ślady użytkowania. Od czasu do czasu niemniej jednak są one tak drobne, bądź też w miejscach nie widocznych, że nie umniejsza to ich wzornictwa. Tanie meble może w następstwie tego wbrew pozorom zakupić również w luksusowych sklepach rodzaju amakmeble. Jeśli jednak odwiedzając go, spodoba nam się niesłychanie kosztowny zestaw a mamy niezmiernie słabą wolę, w owym czasie wizyta w takim miejscu najpewniej nie będzie dla nas idealna.

