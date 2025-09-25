Pragnąc zadbać o swoje dłonie i paznokcie jesteśmy w stanie pójść dwoma drogami

Manicure jest zabiegiem kosmetycznym, jaki uchodzi za podstawę stylizacji paznokci. Ta stylizacja paznokci nie polega wyłącznie jak mogłoby się niektórym wydawać na malowaniu paznokci lakierem. Jest to ogół dbania o dłonie, w którego skład wchodzi pielęgnacja pytki paznokci. Manikiur traktuje zabiegów kosmetycznych wykonywanych na dłoniach, podobne stylizacje paznokci przeprowadza się też na stopach, nosi to nazwę – pedicure. Do wykonywania tych zabiegów używa się na wyjątkowego spychacza, jakim spychamy naskórek z paznokcia, aby potem się go pozbyć za pomocą szczególnych cążków. Rzecz jasna zanim zaczniemy całość tego procesu, należy wcześniej dobrze długo namaczać palce w wodzie Manicure mydłem, aby naskórek zmiękł – jeśli chcemy robić to tak zwanym „domowym sposobem” – sprawdź również ANCHOR. Pozostałym rozwiązaniem jest skorzystanie z bardziej profesjonalnych kosmetyków, które nakłada się na naskórek. Po usunięciu zbędnego naskórka, prawidłowo jest potraktować płytkę paznokcia preparatem odbudowującym, aby zadbać o jej zdrowie, czy też posmarować ją olejkiem rycynowym, co powinno przynieść pokrewny efekt.

