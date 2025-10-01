Biznes, Finanse

Prócz ceny i metrażu powinniśmy przede wszystkimbrać pod uwagę pozycję

Przy wyborze mieszkania, warto nie zapominać o paru prostych prawach

W tym momencie większość społeczeństwa ma okazję sobie pozwolić na oryginalny dom lub mieszkanie jedynie w oparciu o kredyt. Niestety z reguły są to zadłużenia na kilkadziesiąt lat. Pozyskując nieruchomość nie wolno założyć, że za pięć bądź też dziesięć lat dopuszczalne będzie dalsze spłacanie rat kredytu. Kiedy tak właściwie następuje sytuacja, że konsument nie jest w stanie mozolniej opłacać zadłużenia, dociera do procesu skupu nieruchomości. Jest to zwykle transakcja nieopłacalna dla sprzedającego. Wycena posiadłości niejednokrotnie jest mało interesująca, niemniej jednak korzystna, co potwierdza http://nieruchomosci-komercyjne.info. Cena jest przerażająco mała. Do tego sprzedający powinien doliczyć wszelkie opłaty cywilno – prawne. Po obliczeniu wszystkiego okazuje się, że utraty wynikające z prędkiej sprzedaży nieruchomości sięgają kilkudziesięciu procent. Często takie zabiegi określa się mianem nieetycznych. Pośrednicy w obrocie nieruchomościami wykorzystują potrzebę konsumenta. Wobec tego istotne jest żeby sprzedaż nieruchomości była poprawnie przemyślana oraz odbywała się w sprawdzonym biurze a nie gdziekolwiek, byle prędko oraz sprawnie.

