Ciekawym doświadczeniem może być spostrzeganie przechodniów na ulicach znacznych polskich miast. W miejscach, gdzie przemieszcza się znacząca ilość ludzi są niezłe warunki do poczynienia obserwacji i notatek na temat sposobu ubierania się rodaków i ich stosunku do mody. Pierwsza obserwacja jest taka, że renomowana większość stara się założyć na siebie ubranie „wyjściowe” nawet w trakcie zwykłego wyjścia na ulicę. Nie widuje się poniekąd w przestrzeni publicznej kobiet ubranych w podomki oraz z włosami zakręconymi na wałki ani mężczyzn w powyciąganych dresach i spranych flanelowych koszulach. Drugie spostrzeżenie jest takie, że dominuje tendencja do takiego dobierania ubioru, żeby się w tłumie celowo nie wyróżniać. Dotyczy to przede wszystkim osób w średnim wieku, będących w pełni zawodowych sił. Starają się oni o wizerunek osoby nie tyle elegancko, co dobrze ubranej, mieszczącej się w kanonie obowiązującej mody ale bez przesady i ekstrawagancji. Postacie kolorowe oraz wyróżniające się z tłumu nietypowym wyglądem odnajdzie się poniekąd z pośród pokolenia o wiele młodszego – licealistów oraz studentów. Więcej na witrynie internetowej http://www.swetry.biz/.

