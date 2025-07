Wszelkie te elementy są dosyć kultowe ze Świata sztuki

Odzież mogą spełniać rozmaite funkcje, niemniej jednak ma w głównej mierze chronić całe ciało człowieka przed wzrokiem innych ludzi. Ciuchy się zakłada po to, aby ludzie nie spostrzegali jakiś niedoskonałości ciała ludzkiego. Mimo to sukienki mają nieco inne funkcje. Poza tym jest kilkanaście takich barw, które gruntownie kryją oraz maskują jakieś elementy, które niemniej jednak nie zasługują na respekt w oczach innych ludzi. Kobiety szczególnie są wyczulone na tym punkcie. Był czas, kiedy tak właściwie zakrywały ciuchami dokładnie wszystko, ponieważ taka właśnie była moda. Ale jak zawsze, jest to bardzo kapryśne zjawisko i w tym roku wróciły do łask ciuchy, które mimo wszystko więcej odkrywały aniżeli zakrywały. Odziewanie się dla kobiet było zatem nie lada prowokacją, tym bardziej, że nie każda dama ma takie ciało jak super modelka, ale chyba nie o to mężczyznom chodzi. Jeśli się dobierze należyte akcesoria i tym podobne rzeczy, to na pewno się będzie przyzwoicie wyglądać zawsze oraz wszędzie i o to zwłaszcza chodzi, by ciuchy zdobiły jedynie i wyłącznie człowieka, a nie aby go dominowały. Jak się okazuje nie jest to w żadnym razie takie uciążliwe do zrobienia. Kobiety zdają sobie z tego sprawę, faceci jeszcze mimo wszystko patrzą czasami na kobietę właśnie pod kątem tego w co jest ubrana i jak wygląda.

