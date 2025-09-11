W ogólności na temat kotłów grzewczych nie wiadomo nam zanadto wiele
Duża grupa z nas planowało lub ewentualnie planuje zakup kotła grzewczego. Zanim jednak zdecydujemy się na jego kupno, należałoby pomyśleć poprzednio o miejscu, w jakim zakupiony już kocioł umieścimy. To, gdzie lokuje się Kotły z podajnikiem ma niebagatelne znaczenie dla działania i eksploatacji całego urządzenia. Przy wyborze miejsca, w jakim ma znajdować się kocioł grzewczy, wypada mieć na uwadze też przepisy. Tutaj grzejniki stalowe przeznaczone co celów grzewczych nie mogą znajdować się w tych pokojach, jakie są oddane co stałego przebywania ludzi. Przepisy i właściwe rozporządzenia formułują również gabaryty pomieszczenia oraz dużo innych. W zależności od tego, jakie od początku do końca funkcje spełniać ma urządzenie grzewcze, wybieramy inne miejsce. Pamiętaj także o dodatkach typu zawory zwrotne. Jeśli kocioł ma pełnić dwie funkcję: ogrzewać wodę i ocieplać pomieszczenia, z pewnością warto umieścić go w łazience. Możliwości jest wiele, istotne jednakże, by były one zgodne zarówno z funkcjami, które ma spełniać kocioł grzewczy, jak oraz określonymi rozporządzeniami.
