sierpień - 7 - 2025

W różnych dziedzinach działalności jaką prowadzi człowiek, oraz różne dyscypliny nauk humanistycznych, i ścisłych posiadają w swojej historii dużo znanych ludzi. Ludzi, którzy zabłysnęli własnym talentem, zaangażowaniem, oraz miłością jaką obdarowują daną część nauki. W takim przypadku również znalazła się numizmatyka, w tej kategorii także odszukały się osoby, które dla tej dziedziny stanowią niezwykle istotny element – katalog monet. Nie wyłącznie osoby zagraniczne wpisały się w tą dziedzinę, również kilku polaków odnalazło się w tej grupie. Znaczącymi polakami dla tej dziedziny byli, Ignacy Zagórski, był autorem paru książek, pomiędzy inny napisał „Skorowidz monet polskich z trzech ostatnich wieków”. Czesław Danowski, również polski numizmatyk, Antoni Chełmiński jego aktywność dla tej dziedziny była nadzwyczaj znacząca bo był jednym z kolekcjonerów, którzy w wybitnie krótkim czasie potrafili zdobyć dość pokaźną kolekcję monet. Jego szczególną kolekcją była z okresu panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego, a również cenna kolekcja z pierwszych lat porozbiorowych. Karol Plage, równie był niezmiernie istotną osobą w tej dyscyplinie historii ponieważ był pierwszym kustoszem w Mennicy Państwowej.

