Z nadejściem odmiennej pory roku łączy się w większości wypadków zmiana stylu ubierania. W największym stopniu dostrzega się to niemniej jednak wtedy, kiedy nadchodzi lato. Między jesienią, wiosną, lub zimą zmiany nie są tak znaczne. Wakacje są niemniej jednak nadzwyczaj żądające pod względem mody i nowych trendów. Prócz ubrań pokazywane są projekty strojów kąpielowych czy pareo plażowych. Profesjonalne zaprezentowanie takich artykułów jest niezwykle istotne. Bikini nosi się w Polsce zaledwie przez dwa, maksymalnie trzy miesiące w roku. Projektanci i firmy odzieżowe prześcigają się więc w tworzeniu oryginalnych wzorów oraz wymyślaniu innych krojów. Moda na wczasy jest tym trudniejsza do sprzedania, że główną grupą docelową są kobiety. Ich kompleksy są jednak wielokrotnie przeszkodą do zdobycia pozycji na rynku. Mało która z nich jest w pełni zadowolona ze swojego wyglądu i chce odsłonić ciało. Większość stara się ukryć mankamenty oraz nie okazywać się nazbyt rozebraną. Moda na lato jest w związku z tym niezmiernie specyficzna i totalnie inna od tej proponowanej na pozostałe pory roku.

