Poznaj piękno Norwegii

Z pewnością Korea Południowa to aktualnie jeden z najbardziej bogatych krajów na całym świecie. Choć oczywiście sąsiad Korei Południowej, a więc Korea Północna jest dużo biedniejszym państwem. W którym miejscu w takim razie tkwi ten sekret Koreańczyków z Południa? Bez wątpienia nie jest tak, iż mieszkańcy Korei Południowej są wielokrotnie inteligentniejsi, niż ludzie z Północy. Najzwyczajniej w świecie po wojnie, Korea Południowa dostała wielką pomoc od Zachodu, a Korea Północna od ZSRR i Chin. To świetnie pokazuje, że gdyby przykładowo Polska jakimś cudem nie zostałaby wcielona w ręce Józefa Stalina, żylibyśmy w bogatym i bardziej nowoczesnym państwie, aniżeli teraz.

Zresztą wystarczy porównać Seul – stolicę Korei Południowej z największymi miastami w Korei Północnej. Różnica jest ogromna, a więc generalnie wszyscy Koreańczycy z Południa wiedzą, że w najbliższych latach złączenie obu państw jest nierealne. Przecież sam aparat wojskowy w Korei Północnej liczy sobie kilka milionów osób. Innym sekretem Korei jest to, że to piękny kraj. Chociaż bardzo wielu ludzi może sobie pomyśleć, że Korea to tylko i wyłącznie wielkie miasta, to jednak ciężko się z tym zgodzić. Korea to stosunkowo niewielki kraj, ale zaoferować może dużo atrakcji turystycznych. Jeżeli w takim razie chcesz odwiedzić ten kraj, musisz wiedzieć, iż Korea Południowa jest niezwykle. A tak przynajmniej sądzi większość takich osób, które odwiedziły Koreę.

źródło:

———————————

1. pełny artykuł

2. https://oleum-med.pl

3. przeczytaj wszystko

4. https://s4c.org.pl

5. więcej informacji tutaj