Turystyka zależna jest od rozwoju wielu innych dziedzin

Na całym świecie można zobaczyć niesamowicie wiele fantastycznych miejsc. Ciężko w takim razie w krótkim tekście opisać najładniejsze atrakcje, bo to nierealne. I właśnie dlatego może skupmy się nieco bardziej na zobaczeniu niezwykłych miejsc na terenie Tajlandii. Moim zdaniem Tajlandia to zdecydowanie jeden z najładniejszych krajów na całym świecie. Komu w szczególności mocno się spodoba Tajlandia? No cóż, pewnie ludzie marzący o samodzielnym podróżowaniu, bez biur podróży powinni wiedzieć, że Tajlandia to stosunkowo prosta destynacja.
Pewnie są łatwiejsze kraje, np. Włochy, ale jeżeli w rachubę wchodzi egzotyka, Tajlandia jest najwspanialszym celem. Niezbyt drogo, przyjemnie, a na dodatek można śmiało powiedzieć, iż Tajlandia jest praktycznie stworzona pod backpackerów.
Niesamowity jest Bangkok, a więc stolica tego kraju. Co interesujące, jest to najczęściej odwiedzana stolica na świecie. Głównie dzięki turystom z Chin. Niesamowita jest także wyspa Phuket – to prawdopodobnie prawdziwy raj. Nieinteresująca jest Pattaya, choć pewnie mężczyźni szukający nocnych uciech będą wniebowzięci.

