Butelka wody jest obecnie alegorią zdrowego odżywiania i aktywnego stylu życia. Uniwersalnie wiadomo, że pospolity człowiek ma obowiązek dostarczyć organizmowi około 3 litrów wody na dzień. Połowa powinna być zaopatrywana w postaci soków, wody mineralnej lub ewentualnie herbaty. Pozostała zawarta jest w posiłkach. Nie kategoryzuje się niemniej jednak do tego kawy i alkoholu. Wręcz na odwrót. Wypijając kieliszek szampana musimy wypić szklankę wody więcej – przetestuj urządzenie do ozonowania wody. Najczęściej wstępując do sklepu bierzemy jedną z ogłaszanych marek nie zwracając zbytnio adnotacji na rodzaj wody. Zakładamy, że każdy produkt jest równie przydatny dla naszego zdrowia, co zresztą przedstawiają reklamy. Konsumenci preferują wodę źródlaną. Zdaniem fachowców nie powinniśmy ograniczać się tylko do tego produktu. Woda źródlana nie posiada w sobie jakichkolwiek pożytecznych minerałów. Znajdują się tam wyłącznie ilości śladowe oraz to bez większego znaczenia dla stworzonego przez nas zdrowia. Co więcej, woda źródlana może być nawet szkodliwa, o czym ostrzegają specjaliści z Polskiego Towarzystwa Magnezologicznego.

