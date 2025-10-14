Mało kto z nas zdaje sobie sprawę, że wentylacje także podlegają dezynfekcji

Niewiele kto z nas zdaje sobie kwestię, że wentylacje też podlegają dezynfekcji. Podlegają, bo w wyniku wielu lat ich eksploatacji również one zgromadzą i jednoczą w sobie brud, inaczej złośliwe dla nas bakterie oraz mikroorganizmy. Z nieraz robią się one niebezpieczne dla ludzi, którzy w tych pomieszczeniach przebywają. Inhalowane przez nich powietrze ma okazję być albowiem szkodliwe. W takich sytuacjach należy wentylacje przeczyścić i lub odkazić. Przed rozpoczęciem okresu letniego oraz ponownym włączeniu klimatyzacji także musimy pomyśleć o ich sprawdzeniu, odświeżeniu oraz dezynfekcji. W większości wypadków w tego typu sytuacjach odbywa się spryskiwanie zainfekowanej przestrzeni płynem, czy też stosuje się ozon oraz promienie ultrafioletowe. Nie powinniśmy wykonywać tego sami, tylko skorzystać z pomocy oraz wiedzy stosownych fachowców – http://www.dezynfekcja.info.pl. Bowiem tylko oni zdają sobie sprawę z tego, jaki sposób w danej sytuacji może być zastosowany. Przy odkażaniu tej powierzchni dopuszczalne jest wykorzystanie metody fizycznej i chemicznej.

