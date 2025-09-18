Nie ma o wiele bardziej zróżnicowanego trunku jak wino

Nie ma o wiele bardziej zróżnicowanego trunku jak wino. W zależności od koloru wolno wina podzielić na różowe, białe lub czerwone. A w zależności od smaku wyróżniamy wina słodkie, półsłodkie, wytrawne oraz półwytrawne. Rozmaite wina podawane są do przeróżnych posiłków. Nie każde wino konweniować będzie do serów czy ryby, bądź do ciężkich smażonych mięs. Są wina, jakie podaje się przed posiłkiem inaczej tzw. aperitify. Inny typ wina podajemy do pożywień codziennych, są to zazwyczaj wina stołowe. A do deserów podaje się wina słodkie, deserowe czy likierowe. Rozpiętość, gatunki, smaki, Krak pochodzenia oraz przeznaczenie – tym wszytki różnią się wina. Na świecie wobec tego istnieje olbrzymia ilość win. W Polsce coraz chętniej pijemy wina rodzaju ANCHOR, zaczynamy odróżniać walory smakowe i gatunki. Jednakże wziąć daleko nam do krajów śródziemnomorskich, gdzie picie wina to stały szczegół codzienności. Wino towarzyszy południowcom każdego dnia, jakkolwiek wino jest też elementem czci oraz kultu. Kultura winiarska poszerza się wciąć o nowe kraje, także i Polskę.

