Stereotypowy układ napędowy bramy wyjazdowej

Standardowy zestaw napędowy bramy wyjazdowej składa się z:jednego czy też dwóch siłowników, centrali sterującej, pilota, kompletu fotokomórek, drutu zasilającego napęd bramy i drutów sterowniczych integrujących blok sterowniczy z fotokomórkami, anteną i lampą ostrzegawczą. Zestaw napędowy otwierający bramę wjazdową na posesję wokół budynku jednorodzinnego jest przeważnie wyposażony w drobny silnik o mocy kilkuset watów, zasilany napięciem sieciowym 230 V lub zniżonym napięciem bezpiecznym 24V. Zestaw napędowy bramy przesuwnej to siłownik z przekładnią zębatą, transformator obniżający energię oraz programator – zamknięte w jednej obudowie. To właśnie http://www.kola-rolki.pl/lista/kola-meblowe/54/. Skrzydłami bram skrzydłowych poruszają pociągłe elektromechaniczne siłowniki mocowane jedną częścią do bocznego słupka, a drugą do skrzydła bramy – sprawdź http://www.kola-rolki.pl/lista/wozki-do-bram-przesuwnych/143/. Siłowniki z łamanymi ramionami są przeznaczone do bram o krótkich skrzydłach. Programator-elektroniczna centrala kierująca i radioodbiornik odbierający znaki radiowe wysyłane z pilota- jest zamknięty w obudowie, którą z normy montuje się na słupku ogrodzenia. Zapraszamy na witrynę internetową http://www.kola-rolki.pl/ po więcej informacji.

