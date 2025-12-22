Niby po co nam tak naprawdę samochód?

Choć w sumie niesamowicie wielu Polaków nawet świetnie radzi sobie bez auta, to jednak XX i XXI wiek są bez cienia wątpliwości erą samochodów. W szczególności po zniesieniu ceł, niemal wszystkich ludzi w Polsce spokojnie stać na auto. No dobrze, ale zatem pomyślmy po co dla nas samochód? No cóż, pewnie bardzo często narzekamy na brak wolnego czasu. Samochód sprawia, że posiadamy go sporo więcej, co do tego trudno miewać jakieś wątpliwości. Przecież samochód to bardzo szybki środek transportu.

Może zapomnijmy na chwilę o irytujących korkach, które w Łodzi czy we Wrocławiu są plagą. Należy również niejako wspomnieć o większej wygodzie życia. Na przykład robienie zakupów dzięki samochodowi jest dużo prostsze! Auto powoduje, że także polscy biznesmeni mają okazję nieustannie robić interesy, bez wątpienia jest to sporo prostsze i szybsze. W takim razie jak można zauważyć, bez cienia wątpliwości przydałoby się mieć auto!

