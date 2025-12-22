Pragniemy mieć pewność, że samochód jest sprawny oraz tym samym bezpieczny

Za początek tej słynnej oraz ubóstwianej przez niemalże wszelkich facetów na Ziemi dziedziny uznawany jest osiemnasty wiek. Wtenczas to właśnie został zbudowany pierwszy pojazd z silnikiem, który mógł przewozić osoby. Naturalnie pierwsza konstrukcja miała wiele defektów. Jednakże to właśnie ona stała się źródłem bieżącej motoryzacji. Pierwsza maszyna powstała dogłębnie w 1774 roku. Poruszana była dwucylindrowym silnikiem parowym. Wykorzystywana była do przewożenia przedmiotów oraz ludzi. Już w owym czasie byłą bardzo odkrywczym wynalazkiem, który niesłychanie błyskawicznie został wdrożony w życie. Kolejnym wymysłem był pociąg drogowy. Tego typu machina została wynaleziona w 1802 roku. Dwadzieścia pięć lat później odkryto pierwsze autobusy, które były poruszane silnikami parowymi. Historię motoryzacji wolno zakończyć ważnym wydarzeniem. W 1884 roku został wynaleziony pierwszy silnik napędzany etyliną. W tym samym roku wyprodukowano pojazd, który był napędzany tego rodzaju motorem.

