Nie każdy z nas wie, co to jest mobbing w pracy i jak go rozróżnić od typowego konfliktu czy napięcia zawodowego. Gdy zaczyna się pojawiać stała krytyka, poniżanie czy lekceważenie, sytuacja zaczyna wymykać się spod kontroli i należy wówczas skorzystać ze wsparcia kogoś, kto dobrze zna przepisy i umie działać skutecznie. Prawnik potrafi ocenić, czy przedstawione wydarzenia rzeczywiście oznaczają mobbing w miejscu pracy i podpowiedzieć, jak postępować. Taka pomoc pozwoli unikać pomyłek i niepotrzebnego stresu. Kolejnym krokiem jest gromadzenie materiału dowodowego – relacji, wiadomości lub nagrań świadków – lecz zapewne tylko część z nich można efektywnie użyć, więc warto wiedzieć, co i jak skompletować. Prawnik pomoże w uporządkowaniu tych materiałów i wszystko przygotuje pod względami formalnymi. Jeśli sprawa wymaga dalszych kroków, na przykład napisanie pisma do pracodawcy, sądu czy urzędu, ustalenie kontaktów z dzieckiem po rozwodzie adwokat wrocław prowadzi to kompleksowo i przejmuje kontakt z instytucjami, dzięki czemu cała sytuacja będzie prostsza do opanowania.

