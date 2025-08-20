Miejsca spotkań multimediów nie są tak jasno wskazane. Można stwierdzić, że spotkamy je wszędzie

Trudno jest określić przyszłość stworzonego przez nas świata. Trudno jest też naświetlić przyszłość multimedialną, która dotyczy form medialnych. Widać jednakże, że tablica interaktywna cena to stały rozwój. Nie wiemy, jak za parę czy też nawet kilkanaście lat będzie brzmiała muzyka. Nie wiemy również, jak możemy ingerować w miarodajne sprawy, jakie dotyczą wideo. Nie wiemy niemalże nic. Mamy prawo tylko domyślać się, że rozwój multimedialny nie da za wgraną. Będzie on nieprzerwanie się kształtował, a tym samym będzie jeszcze lepiej spoglądał na takie kwestie, jak projektory o zwięzłej ogniskowej. To nie jest w żadnym razie takie skomplikowane, jak nam się wydaje. Należy jednakże się do tego dostosować. W przeciwnym razie nie ma mowy, żeby taka przyszłość była poprawniejsza od teraźniejszości. Do tego każdy rozwój dąży. Niestety, nie zawsze się udaje. Dlatego należy pamiętać, że z pewnymi kwestiami nie da się wygrać. Tak to może bezpośrednio wyglądać w naszym życiu. Widzimy, że przyszłość multimediów zawarta nadzwyczaj nieraz jest w sprawach technicznych, jak tablica interaktywna do szkoły. To od nich dużo zależy, w następstwie tego to na nich powinniśmy się skupiać. Wtenczas wszystko wyda nam się niemało jaśniejsze.

