Dieta kapuściana bazuje na tym, że do jadłospisu powszedniego dodaje się znaczącą ilość warzyw

Dieta kapuściana polega na tym, że do jadłospisu powszedniego dodaje się ogromną ilość warzyw. Warzywa to niezwykle bogate źródło witamin, mikroelementów, a nawet błonnika. To właśnie dzięki ich spożyciu, jelita się oczyszczają, nadwyżka kilogramów maleje oraz człowiek czuje się zdrowszy. Jest to dieta krótkotrwała ze względu na ubytki białka oraz wapnia, których człowiek także pragnie, a nie ma ich w warzywach – przetestuj błonnik z ananasem + chrom opinie. Newralgicznym daniem tej diety jest zupa zrobiona z warzyw, głównie kapusty włoskiej. Wolno ją jeść bez ograniczeń. Do tego wypada pić niemało mineralnej wody niegazowanej, nawet 2-3 litry dziennie. To, czego nie wolno, to jadać słodyczy ani cukru. Tak samo alkohol jest zabroniony. Towary zbożowe oraz mleczne wolno jeść dopiero w następnym etapie kuracji. Jest to na ogół 5 dzień stosowania diety. Zaletą jej stosowania jest dostępność dla wszystkich ludzi, niezwykle chwalona przez osoby zapracowane, nie mające czasu na jedzenie. Na dodatek bogata jest w błonnik, który ma kolosalne znaczenie dla odchudzania i zdrowia.

źródło:

———————————

1. http://rootsmanchris.de

2. http://rootsouttacontrol.de

3. http://rotaract-bordeaux.com

4. http://rsh-sindelfingen.de

5. zobacz, jak to działa