JakWyslac.pl to portal o handlu internetowym, logistyce i obsłudze przesyłek kurierskich, stworzony z myślą o realnych potrzebach sprzedawców internetowych. To przestrzeń, w którym teoria łączy się z praktyką, a każdy przedsiębiorca może rozwinąć swoją logistykę.

Cel JakWyslac.pl

Naszą główną ideą jest pomoc w ogarnięciu całego procesu realizacji zamówień – od zakupu w sklepie, przez kompletowanie przesyłki, aż po finalne dostarczenie zamówienia i obsługę zwrotów. Nasz serwis pokazuje, jak ułożyć ścieżkę wysyłki tak, aby były efektywne, tanie i bezproblemowe zarówno dla operatora e-commerce, jak i kupującego. Polecamy: E-commerce w social mediach (social selling) i Nowe modele dostaw i fulfillment przyszłości. Znajdziesz u nas konkretne instrukcje krok po kroku, analizy rozwiązań wysyłkowych oraz case studies, jak zoptymalizować system dostaw w rozwijającym się e-biznesie.

Dla kogo jest JakWyslac.pl?

JakWyslac.pl jest przeznaczony dla wszystkich, którzy:

  • prowadzą sklep internetowy,

  • współpracują z firmami kurierskimi,

  • używają marketplace’ów takich jak Allegro, Amazon, Vinted czy portale aukcyjne,

  • potrzebują uporządkować temat logistyki e-commerce,

  • oczekują inspiracji, jak obniżyć koszty logistyki.

Jednocześnie strona będzie wartościowa także dla użytkowników, które wysyłają przesyłki okazjonalnie – na przykład odsprzedając ubrania na portalach ogłoszeniowych.

Co znajdziesz na blogu JakWyslac?

Na JakWyslac.pl publikujemy bogate treści związane z obsługą zamówień w internecie oraz obsługą kurierską.

Poradniki wysyłkowe

Znajdziesz tu rozbudowane porady, jak:

  • dopasować rodzaj przesyłki do produktu,

  • przygotować towar tak, aby nie uległa uszkodzeniu,

  • zestawić cenniki firm kurierskich,

  • uniknąć najczęstszych błędów przy nadaniu przesyłek,

  • skomunikować się z klientem o ewentualnych opóźnieniach.

Każdy artykuł jest pisany w zrozumiałym języku, ale z dużą liczbą praktycznych wskazówek, dzięki czemu możesz go zastosować w praktyce.

Organizacja wysyłek w praktyce

Na tym blogu pokazujemy, jak zorganizować zaplecze logistyczne w e-biznesie.

Piszemy o tym, jak:

  • zaplanować proces pakowania,

  • wybierać opakowania,

  • rozmawiać z firmami kurierskimi,

  • komunikować zasady dostawy w regulaminie,

  • oceniać wyniki dostaw.

Znajdziesz tu zarówno bazę wiedzy, jak i techniczne tematy dla rosnących marek internetowych.

Wysyłki zagraniczne

Osobny obszar to wysyłki międzynarodowe. Pokazujemy, jak podejść do wysyłania paczek za granicę:

  • jakie wymogi obowiązują,

  • których operatorów rozważyć,

  • jak liczyć opłaty wysyłki zagranicznej,

  • jak opisywać ofertę, aby ograniczyć pytania.

Dzięki temu JakWyslac.pl staje się rozbudowanym punktem odniesienia dla tych, którzy chcą wyjść ze sprzedażą poza granice kraju.

Zwroty, reklamacje i obsługa posprzedażowa

Wysyłka nie kończy się na oddaniu paczki kurierowi. Na tej stronie dużo miejsca poświęcamy też:

  • zwrotom,

  • reklamacjom,

  • obsłudze klienta po otrzymaniu zamówienia.

Pokazujemy, jak opisać przejrzyste zasady, by klient czuł się bezpiecznie w razie potrzeby zwrotu. To ważny element sklepu internetowego, który bezpośrednio wpływa na oceny oraz powroty kupujących.

W jaki sposób tworzymy treści?

Treści na tej stronie są tworzone w oparciu o realne przykłady w logistyce. Stawiamy na:

  • konkret,

  • zrozumiały przekaz,

  • nowe trendy,

  • logiczną strukturę.

Chcemy, aby serwis pełnił rolę codziennego wsparcia dla każdego, kto zajmuje się logistyką – niezależnie od skali biznesu.

Dlaczego warto korzystać z JakWyslac.pl?

Korzystając z tej strony możesz:

  • zaoszczędzić czas, bo sprawdzone wskazówki masz w jednym miejscu,

  • obniżyć wydatki logistyki,

  • zwiększyć satysfakcję kupujących,

  • zbudować powtarzalne procesy w firmie,

  • lepiej czytać cenniki i regulaminy.

Dzięki temu Twój biznes może rosnąć szybciej, a Ty czujesz, że panujesz nad wysyłkami.

Co dalej?

Ten serwis jest regularnie rozbudowywany. Planujemy stale rozwijać treści o:

  • tematyczne serie artykułów,

  • porównania rozwiązań,

  • aktualizacje przepisów,

  • gotowe pomysły na standardy wysyłek.

Chcemy, aby JakWyslac.pl był domyślnym adresem, do którego zaglądasz, gdy pojawia się pytanie związanych z logistyką.

Na zakończenie

JakWyslac.pl to kombinacja doświadczenia z branży i logicznie uporządkowanych treści. Jeśli prowadzisz sklep internetowy, znajdziesz tu odpowiedzi, które pomogą Ci:

  • lepiej zrozumieć cały proces wysyłki,

  • zmniejszyć liczbę problemów,

  • zadbać o to, by klient był zadowolony.

Zapraszamy, aby wracać po nowe treści na naszym serwisie o nadawaniu paczek – Twoim kompendium po świecie logistyki e-commerce.

