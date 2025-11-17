W jaki sposób być mądrzejszym człowiekiem?

Miłośnicy ogólnie pojętej muzyki rockowej bez wątpienia przyznają rację co do tego, że polska muzyka jest pod tym względem naprawdę doskonale rozwinięta. Rzecz jasna, nie możemy co prawda poszczycić się tak znaczną liczbą międzynarodowych gwiazd jak państwa takie jak przykładowo Wielka Brytania, ale równocześnie każdy może tutaj znaleźć coś rzeczywiście interesującego. Jak najbardziej warto zatem poznać wszystko, co polska muzyka rockowa ma obecnie do zaoferowania.

Absolutnie największą popularnością cieszą się aktualnie starsze zespoły, które w obecnych czasach zaliczane są do prawdziwych legend polskiej muzyki rockowej. Doskonałym przykładem jest tutaj przede wszystkim znana grupa O.N.A., która podczas swojej wieloletniej działalności napisała całe mnóstwo znanych hitów i udało się jej zyskać spore grono fanów w naszym kraju.

Zespół został rozwiązany w roku 2003, natomiast tworzący go muzycy skupili się na kolejnych projektach – przykładowo, słynna wokalistka

