Produkcja aut w Polsce

W Polsce znajduje się aktualnie wiele warsztatów, które zajmują się produkcją samochodów i innych pojazdów. Obecnie fabrykowane w Polsce marki to Daewoo, Chevrolet, Fiat, Opel, Leopard i Toyota. Ewidentnie produkowane są jedynie nieliczne typy wyżej wyszczególnionych marek aut. Kiedyś w Polsce produkowano Beskidy, Fiaty 125 oraz 126P, Syreny, Warszawy oraz Polonezy. Te historyczne pojazdy są popularne wszelkim Polakom, którzy chociaż odrobinę intrygują się motoryzacją. Już dzisiaj unikalnością jest spotkanie tych zabytkowych samochodów. Większa część niestety uległa zniszczeniu czy też najzwyczajniej w świecie rozpadła się ze starości. Mimo to co poniektóre marki i rodzaje aut możemy spotkać na ulicach. To jest jednak wyjątkowy widok. Do tego w Polsce istniały manufaktury, które zaprzątały się produkcją motorowerów, motorów, motocykli i aut dostawczych, ciężarowych, autokarów oraz traktorów. Wyróżniamy tutaj marki Autosan, Romet, Lublin, Jelcz oraz dużo, wiele innych identycznie znanych egzemplarzy wehikułów, które stały się domeną motoryzacji lokalnej.

