Efektywna promocja firmy to absolutna podstawa – w końcu fakty są takie, że takie pieniądze, które zainwestujemy w promocję, pewnie zwrócą się nam. Trzeba wiedzieć, że chociaż w istocie promocja jest świetnym pomysłem, to jednakże nie jest powiedziane, iż w każdym przypadku inwestycja w na przykład parasole reklamowe zwróci się dla nas. Przykładowo – jeśli mamy lokal serwujący kebab, a parasole z chociażby nazwą lokalu rozdamy dla wegetarian, to kompletnie nic nie zyskamy.

Oczywiście przykład z wegetarianami jest kompletnie wzięty z sufitu, ale dobrze pokazuje on, że czymś naprawdę ważnym jest to, aby parasole czy kubki reklamowe rozdawać dla osób, które przynajmniej w teorii są bardzo zainteresowane naszym kebabem. A więc gadżety bardziej warto rozdawać pracownikom okolicznych biur. W zasadzie to jest tak, iż nieumiejętna reklama może przynieść dla nas bardzo często więcej szkód, niż pożytku. W naszym kraju firm, które posiadają w ofercie projektowanie oraz produkcję takich ciekawych gadżetów jak przykładowo torebki reklamowe jest pod dostatkiem, a więc odnalezienie agencji reklamowej to formalność.