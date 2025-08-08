Przedłużacze elektryczne

W nowo budowanych obiektach instalowana jest dzisiejsza instalacja elektryczna, dostosowana do przewodzenia energii przeróżnej mocy. Kilkudziesięcioletnie budynki, czy też mieszkania posiadają w swoich ścianach armatury stare, z wyeksploatowanych materiałów, położone wedle starych, nie stosowanych dziś rozwiązań. Właśnie dlatego przeprowadzając remont takich obiektów, największy nacisk w czasie prac budowlano – remontowych kładziony jest na wymianę instalacji elektrycznej na pełnej powierzchni mieszkania oraz współczesny osprzęt typu żarówki, jaki jest obecnie dostępny. Dawne armatury nie przewidywały pobierania mocy przez tak gigantyczną ilość sprzętów domowych, jaką każdy z nas posiada obecnie. Zbyt kolosalne obciążenia mogą być przyczyną zwarcia instalacji, co w wielu przypadkach doprowadza do pożaru. Żeby zapobiec takim skutkom, ekipa elektryków powinna zdobyć przed remontem wykaz oprzyrządowania domowego, który będzie zainstalowany, w celu wzmocnienia instalacji w punktach jego zgrupowania. Takim fantastycznym miejscem jest kuchnia, gdzie nieraz niedostosowana do pragnień instalacja elektryczna może sprawiać zwarcia, ze względu na kolosalną ilość sprzętów zasilanych prądem.

