Bardzo często gracze bardzo narzekają na zbyt wysokie ceny gier. I czy można jakoś dziwić się temu? Przecież to żaden sekret, że ogólnie gry komputerowe są bardzo drogie. W szczególności jeżeli pod uwagę brać miesięczne dochody typowego gracza. Co zatem można zrobić, aby przynajmniej trochę ograniczyć koszty związane z grami komputerowymi? Naturalnie nie powinniśmy zrezygnować z gier. Przecież rozrywka jest w życiu człowieka bardzo istotna. Dobrze, to co w takim razie powinniśmy robić? Rewelacyjnym pomysłem jest kupno gier przez Internet.

Choćby gry można kupić w serwisach aukcyjnych. Wystarczy zajrzeć na aukcje internetowe, aby zauważyć, iż jeżeli trochę rozejrzymy się, będziemy mieli możliwość odnaleźć bardzo wiele interesujących ofert. W wielu przypadkach możemy zakupić chociażby używane gry po bardzo niskich cenach, choć wcale nie jest powiedziane, że i tych nowych gier nie zakupimy po niższych cenach, aniżeli mogliśmy zakładać. Są również sklepy internetowe. W e-sklepach możemy kupić niemalże każdą grę komputerową – to w 100% pewne. Nie pozostaje w takim razie raczej nic innego, jak po prostu kupić jakieś gry do swojej kolekcji.

