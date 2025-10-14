Maszynami sprzyjającymi do obróbki innymi słowy nadania czemuś

Maszynami sprzyjającymi do obróbki inaczej nadania czemuś innowacyjnego kształtu są obrabiarki. Ich praca odbywa się poprzez ruch owalny. Profesjonalne usługi typu obróbka skrawaniem cnc i machiny posiadają różnorodne typy zespołów, niektóre z nich to np. skład ruchów przygotowawczych, zespoły ruchów umocowania przyrządów oraz części edytowanych, układy sterowania, układy chłodzenia i różne inne. Rodzaje obrabiarek to przede wszystkim tokarki takie jak uchwytowe, kopiarki, tarczowe, kłowe i inne. Innym gatunkiem urządzeń do nadawania innych kształtów mogą być wiertarki kolumnowe lub ewentualnie współrzędnościowe. Następnym rodzajem są frezarki. Rozdzielają się m.in. na pionowe, wytaczarki, piły, dłutownice, strugarki, a także szlifierki takie jak np. do przepustów, dogładzarki, polerki lub również docieraczki. Obrabiarki do edycji plastycznej to przede wszystkim kuźniarki, młoty, prasy, hydrauliczne, mimośrodowe, pneumatyczne, kolanowe, balansowe, a też walcarki oraz ciągarki do rur czy drutów. Do odmian obrabiarek należą także elektrodrążarki i wtryskarki.

