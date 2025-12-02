Zwiedzanie krajów Beneluksu – za pomocą pociągu

Choć takie państwa jak np. Norwegia czy Finlandia są ze wszech miar ładne, to jednak generalnie nie są one zbyt popularne wśród podróżnych – z naszego kraju i reszty świata. Pewnie najważniejszą przyczyną są bardzo duże ceny oraz pewne utrudnienia logistyczne. A poza tym Europa Północna jest specyficzna… Jednakże te osoby, które udały się na północ, później są bardzo zadowolone, bo nie ma zbyt wielu bardziej atrakcyjnych kierunków, aniżeli północ! W jaki sposób możemy dostać się do Finlandii, która jest świetnym krajem, jeżeli chodzi o start podróży? Bardzo dobry jest prom, który dopływa do stolicy Finlandii, a więc Helsinek.

I trzeba jasno napisać, iż właśnie Helsinki są jedną z najbardziej interesujących europejskich stolic. Generalnie Finlandia może zaoferować turystom niebywale wiele ciekawych miejsc, np. Rovaniemi… Z Finlandii warto udać się do Szwecji, a więc kraju skandynawskiego. Bo musimy pamiętać, że w istocie Finlandia nie jest skandynawskim krajem. Wielkim plusem Szwecji są nieodkryte tereny, ale także szwedzka metropolia, czyli Sztokholm. W Szwecji można na spokojnie spędzić wiele czasu, aby potem zobaczyć Norwegię – taki kraj, który oferuje nam przepiękną przyrodę, ale również miasta. Oslo, Trondheim czy Bergen, tego typu miast jest sporo.

Półwysep Bałkański jest aktualnie uważany za jeden z najbardziej interesujących części Europy. Pomimo tego, że historia położonych na nim państw w większości przypadków nie jest prosta – w końcu całkiem niedawno odbyło się tam kilka wojen – to jednak w chwili obecnej jest to w stu procentach bezpieczny region który będzie dodatkowo świetną propozycją dla każdego, kto tylko chce wybrać się na rzeczywiście wymarzone wakacje.

Niezwykle interesującym i równocześnie dość niedocenionym krajem bałkańskim jest Serbia. Sama jego kultura potrafi być bardzo ciekawa, bowiem Serbowie – tak samo jak Polacy – zaliczają się do ludów słowiańskich, w związku z czym chociażby w ich języku usłyszymy bardzo wiele znajomych słów. Równocześnie na Bałkanach od wieków ścierały się ze sobą różne kultury, co jednak uczyniło z Serbii jeszcze atrakcyjniejsze miejsce. Sama tylko stolica kraju, Belgrad, oferuje sporo wspaniałych zabytków które bez wątpienia zachwycą każdego pasjonata historii.

Oprócz tego Serbia jest krajem mogącym nam również zaoferować niesamowite krajobrazy, dzięki czemu spędzone w niej wakacje będą dla każdego z nas jeszcze przyjemniejsze. Jak najbardziej warto zainteresować się nią nieco więcej, bowiem z pewnością jest to kraj godny odwiedzenia!

1. Przeczytaj cały artykuł

2. Sprawdź ten artykuł

3. Przejdź do wpisu

4. Więcej ciekawych treści tutaj

5. artykuly