Bez wiarygodnych powszednich przedmiotów czy narzędzi nie jesteśmy w stanie funkcjonować

Świat byłby profesjonalny, gdyby nie wiązał się z zagrożeniami, głównie zagrożeniami utraty zdrowia bądź życia nawet. Świat nie jest profesjonalny i użytkowanie świata też pozostawia dużo do życzenia. Wystarczy spojrzeć na drogi i pomyśleć o ich użytkownikach: nieszczęśliwe wypadki i kolizje to nie wyjątki, lecz norma, norma bolesna, często tragiczna. Tak, eksploatacja pewnych przedmiotów czy urządzeń łączy się zawsze z niebezpieczeństwem, mniejszym bądź też większym, niemniej jednak ono jest zawsze. Nawet Internet od tego ryzyka nie jest wolny, nawet świat wirtualny to możliwe zagrożenia. Nieraz nawet tak niepozorne urządzenie jakim jest klimatyzacja śląsk też ma prawo nieść jakąś nieprzyjemność. Zwykle pytamy o to, czy klimatyzacja wywołuje przeziębienie. Niewielka to dolegliwość, niemniej niezwykle kłopotliwa – latem przeziębienie? – o nie, co to, to nie! A wszystko zależy, jak zawsze, od sposoby korzystania z klimatyzacji. O przeziębienie nie jest trudno, jeżeli klimatyzację zaprogramujemy na nadmiernie niską temperaturę – wyziębienie organizmu ludzkiego jest wtedy pewne. Dorzućmy jeszcze dość częste opuszczanie pomieszczenia, w którym temperatura jest niższa od jego zewnętrznego środowiska, przeziębienie jest już nieomalże gotowe.

