Używanie maszyn dziś jest wymagane. To konieczność. To właśnie dzięki temu przemysł – oraz ten lekki oraz przemysł ciężki jest rozłożony, funkcjonalny a przez to zapewnia duże zyski. Jeszcze kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu nie mieliśmy takich dyspozycji rodzaju śrutownica wirnikowa, jakie mamy dzisiaj. Z dnia na dzień przemysł rozwija się, wynajdywane są coraz to pionierskie rozwiązania, jakie wchodzą w życie, poszukuje się rozwiązań współczesnych, śmiałych, jakich zadaniem jest usprawnienie i unowocześnienie przemysłu. Częścią przemysłu ciężkiego jest przemysł maszynowy. Polega on na wytwarzaniu machin typu komora pneumatyczna i innego ciężkiego sprzętu. Przemysł maszynowy prezentowany na urządzenia śrutownicze zaliczany jest do przemysłu ciężkiego, całkowicie normalne jest w takim razie to, że maszyny fabrykowane są głównie dla innych gałęzi gospodarki. Przemysł maszynowy koncentruje się pomiędzy innymi na fabrykowaniu maszyn wykorzystywanych w górnictwie, urządzeń hutniczych, silników, machin papierniczych. Nie są to urządzenia wykorzystywane w gospodarstwach domowych. To ciężkie machiny, które sprzyjają do wykonywania rzeczowych obowiązków w przedsiębiorstwach, fabrykach.