Dla uwydatnienia pozycji swojej firmy, coraz częściej przedsiębiorstwa stosują koperty firmowe. W obecnych okresach kiedy na kopercie musi znajdować się podany adresant przesyłki, koperty służbowe stały się kolejnym sposobem taniej reklamy przedsiębiorstw. Stosowna kolorystyka, logotyp jednostek, lub niezwykły slogan reklamujący firmę to praktykowany na co dzień podstęp wykorzystywany przez firmy w strukturach public relations. Każdy jeden przedsiębiorca mający swoją kopertę firmową, ma dojście przez taki ruch do nadzwyczaj taniej reklamy, jaka co lepsze stale trafi do adresata. Wszelkie przedsiębiorstwo które chce się w dalszym ciągu rozwijać, ma swoje arkusze planu. W tych arkuszach utrwalone są cele do jakich zabiega jednostka, co pragnie uzyskać i co oczekuje od nas nasz chlebodawca. Arkusz projektu uwidocznia nam co przystaje do naszych obowiązków i schemat organizacyjny pracy całego przedsiębiorstwa. Arkusz to potrzebny aspekt pracy każdego biura. Może się wydawać że kalendarze biurowe to zdawkowa kwestia, ale tak nie jest. Każdy jeden pracobiorca jest przyzwyczajony do konkretnego typu kalendarza. Kalendarze biurowe są wielorakie wiszące na ścianach, stojące na biurku bądź w postaci biurkowego organizera. Każdy ma swój ulubiony typ kalendarza który jest jego powszednim, tygodniowym a czasami nawet miesięcznym organizerem pracy. W kalendarzu biurowym odkryjemy oznakowane najlepsze zdarzenia jakie mają się odbyć, a jeśli ktoś korzysta z kalendarza trójdzielnego, to zdołamy miesiąc do tyłu lub do przodu zapisać przypomnienie o jakimś spotkaniu, zdarzeniu itp.

