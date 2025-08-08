Przyroda

W Polsce rolnictwo nadal odgrywa ważną rolę. Szczególnie, że PSL, zatem typowo rolnicza partia gospodarcza od dawna jest znaczną częścią polskiej polityki. A więc to pokazuje, iż rolnicy mają w sejmie swoich reprezentantów. Warto wiedzieć, że od 10 lat Polska jest w UE. Pomyślmy zatem czy w istocie polscy rolnicy mogą być usatysfakcjonowani z tego w jaki sposób uległa przeobrażeniom polska wieś w ostatniej dekadzie. Cóż, ciężko rzec, że z dosłownie wszystkich aspektów można być usatysfakcjonowanym. Chociażby ciągle rolnictwo nie charakteryzuje się zbyt dobrą wydajnością.

W zasadzie to jest tak, że tacy rolnicy, którzy nie charakteryzują się ponadstandardowym ilorazem inteligencji oraz pracowitością raczej nie mają dobrze. Jednak rolnik, który jest także rasowym przedsiębiorcą zapewne również wynajdzie wiele powodów do narzekania na rzeczywistość, lecz i tak ma całkiem dobrze. To widać, gdy przejedzie się po tych lepszych wsiach. W szczególności duże dotacje unijne sprawiły, że na polskiej gospodarce jest lepiej, aniżeli wcześniej. Do tego nietrudno dostrzec lepszą infrastrukturę. Zatem można śmiało powiedzieć, iż gdyby nie wejście do Unii Europejskiej, wieś byłaby w dużo większym kryzysie.

