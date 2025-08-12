Coraz to rzadziej zwracamy uwagę na nasze zdrowie

Herbata jest nadzwyczaj modnym trunkiem nie tylko w Polsce. Ma dużo właściwości opłacalnie wpływających na nasze zdrowie. Jednakże każda przesada może być niebezpieczna. Skutkiem tego też nie wolno bezkarnie pić dużej ilości herbaty bez uszczerbku na zdrowiu. Jednakowo jak kawa, również herbata ma w swoim zestawie kofeinę, a poniekąd teinę, która ma atrybuty pobudzające. Nietrudno sobie wyobrazić jakie będzie efekt picia w przesadnych ilościach zarówno kawy jak i herbaty – przetestuj równowaga kwasowo-zasadowa. W herbacie zawarte są również składniki drażniące, wobec tego nadmiaru herbaty muszą unikać osoby z dolegliwościami żołądkowymi. Z powodu tego, że herbata jest napitkiem pobudzającym nie powinni jej pić osoby z nadciśnieniem tętniczym i arytmią serca. Aby uniknąć kłopotów przed snem, również musimy unikać wypijania silnej herbaty tuż przed snem. Jednakże we wszystkim trzeba zachować umiar. Kawa oraz herbata pita w niewielkich ilościach może nie wyrządzać nic złego naszemu zdrowiu, a wyraźnie przeciwnie, może polepszyć nasze zdrowie. Herbata ma raczej więcej korzystnych właściwości aniżeli negatywnych.

