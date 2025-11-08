Jak trzeba walczyć ze stresem?

Choć jakoś przyjęło się mówić, że starość to nie radość, to jednakże jeżeli nie jesteśmy chorzy na depresję, zapewne pragniemy dożyć późnego wieku. Naturalnie bardzo dużo zależy tak naprawdę nie od nas, a od DNA, lecz i tak prawda jest taka, że ta osoba, która potrafi o siebie zadbać, w znacznym stopniu zwiększa swoje szanse na to, aby właśnie dożyć nawet setki. Dobrze, co zatem trzeba robić? Bez cienia wątpliwości prawdziwym strzałem w dziesiątkę jest zmiana nawyków żywieniowych.

Nie ma najmniejszego sensu zakładać, że będziesz długo żył, jeżeli najzwyczajniej Twoja codzienna dieta będzie słaba. Co do tego ciężko mieć wątpliwości. Szczególnie bardzo serdecznie polecam wszystkim zainteresowanym jedzenie większej liczby ryb. W końcu prawda jest taka, że Japończycy – na ten przykład, bardzo często jedzą ryby. I przez to, choć oczywiście to nie jedyny powód, mogą długo żyć. A więc podsumowując: chciałbyś żyć naprawdę długo? A więc zmień dietę! Chociaż nie jest powiedziane, że tylko kuchnia odgrywa ważną rolę.